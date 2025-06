"Come sto? Sto bene, bene. Ho festeggiato tanto ma sono concentrato sulla Nazionale, abbiamo due partite importanti e c'è da battagliare. Ho sentito Spalletti, lo ringrazio tanto, sono troppo concentrato sulla Nazionale e sulla maglia azzurra, sono contento di essere qua".

"Il Mondiale è l'obiettivo numero 1, bisogna assolutamente andarci. Abbiamo una partita importante in Norvegia, bisogna assolutamente lavorare sulle partite, la più importante è la prima. Lavoriamo duro per vincere in Norvegia"