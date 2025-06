Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, ha parlato in mixed zone al termine del match del Mondiale per Club vinto contro i Seattle Sounders: "Se mi aspettavo un'Inter così in finale di Champions League? Per loro è stata una giornata no, noi la partita l'abbiamo preparata molto bene e siamo stati superiori in tutto. È normale che fossi dispiaciuto per i miei compagni, viviamo tanto insieme, viviamo i nostri obiettivi, ma per noi è stata una partita giocata alla grande e ce l'abbiamo messa tutta per portare a casa la Champions League che era l'obiettivo principale del club, che da tanti anni la sognava. Speriamo di aprire un grande ciclo".