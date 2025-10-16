FC Inter 1908
Inter, Diouf si racconta: "Il calcio una passione di famiglia. Il mio esordio contro Neymar…"

Nell'ambito del podcast "On Board", Andy Diouf, nuovo acquisto dell'Inter, si è raccontato ai canali ufficiali del club
Marco Macca
Marco Macca 

Nell'ambito del podcast "On Board", Andy Diouf, nuovo acquisto dell'Inter, si è raccontato ai canali ufficiali del club, tra l'infanzia in Francia e l'argentino Olimpico a Parigi. Ecco le sue parole:

"Ho cominciato a giocare a calcio sotto casa, con i miei amici. Non giocavo nel club della mia città, ma in un’altra, la Garenne-Colombes. Ho esordito con il Rennes, il club in cui sono cresciuto, contro il PSG, in cui c’erano stelle come Neymar, per cui è stato speciale".

Ligue 1 e Basilea

“La Ligue 1 è un buon campionato, con grandi giocatori, molti dei quali sono giovani e talentuosi. E’ un campionato fisico, tattico, c’è un po’ di tutto. La mia famiglia è molto importante per me: anche i miei fratelli giocano a calcio, per cui, quando ci ritroviamo, parliamo di calcio. Anche mio padre ha giocato a calcio, anche se non a livello professionistico, per cui ha trasmesso la passione a me e i miei fratelli. Mio padre mi ha sempre detto di lavorare con costanza, mi ha dato molti consigli, e ho imparato molto da lui. Quella con il Basilea è stata un’ottima esperienza, che mi ha insegnato molto, visto che è stata la prima volta che sono andato via dalla Francia”.

 

Olimpiadi

“L’argento alle Olimpiadi? Per me è un bellissimo ricordo, oltretutto perché l’ho conquistato a Parigi, quindi in Francia, a casa mia, davanti alla mia famiglia e ai miei amici. Nonostante non abbiamo vinto, resterà comunque per sempre un bel ricordo, una bella esperienza che mi ha insegnato molto".

Senegal

"Mi piace molto, quando ho tempo, tornare in Senegal, il paese d’origine di mio padre. Mi piace molto il concetto di ospitalità che c’è, lì ho amici e tanti parenti”.

