Il capitano della Nazionale italiana, Gigio Donnarumma, portiere del PSG (accostato anche all'Inter) ed ex Milan ha parlato della sconfitta in Nations League contro la Germania. «Siamo dispiaciuti, potevamo evitare il secondo gol. Ma ci portiamo a casa una grande prestazione, con tante opportunità create. Potevamo fare meglio durante la porta. Penseremo a cosa fare per fare meglio nel ritorno. La Germania ha grande qualità e riescono a palleggiare. Ci siamo difesi bene. Mi spiace per i gol incassati, ma la squadra è viva. L'ho vista bene e sono sicuro potremo rialzarci», ha detto il portiere a fine gara ai microfoni di RaiSport.