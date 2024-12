«Come ho vissuto ciò che è accaduto a Bove? È un'esperienza umana che non voglio più ripetere, ho temuto il peggio per il ragazzo. Il giorno dopo, quando abbiamo avuto notizie che il ragazzo era fuori pericolo, mi è tornato il sorriso. La notte prima non ho dormito». Era Daniele Doveri l'arbitro della partita, poi rinviata, tra Fiorentina e Intere ha raccontato quanto successo al Franchi quando il giocatore viola si è sentito male ed è stato necessario l'intervento dei medici e dell'ambulanza.