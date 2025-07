Antonio Minadeo, direttore sportivo del Lecco, ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua sulle prossime avversarie della sua squadra squadra in vista della prossima stagione di Serie C: "Ci sono diverse opinioni. Personalmente, non credo si possa dire se un calendario sia facile o difficile. Ad esempio, noi ci troveremo di fronte a tutte le neopromosse, come l'Inter U23 e l'Ospitaletto: queste squadre porteranno con sé entusiasmo e voglia di mettersi in mostra, e questo può sempre essere rischioso.