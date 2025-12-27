Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Juventus. Tra i temi toccati c'è anche il mercato, con Toure particolarmente sotto i riflettori delle big (Inter inclusa): "Il mercato di gennaio non è mai semplice, ma abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che dobbiamo fare.
DS Pisa: “Toure? Qualche rumors c’è, ma vogliamo tenere tutti i migliori”
L'esterno di nazionalità tedesca e origini guineane si sta mettendo in mostra in questa prima parte di campionato
Toure? Ci sono diversi ragazzi che si stanno approcciando alla Serie A nella maniera corretta, qualche rumors c'è, ma la nostra idea è quella di rafforzarci, non di indebolirci. Vorremmo tenere tutti i migliori".
