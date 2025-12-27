FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Juventus, Spalletti: “Pisa? A viso aperto anche con l’Inter. Ha perso solo perché…”

news

Juventus, Spalletti: “Pisa? A viso aperto anche con l’Inter. Ha perso solo perché…”

Juventus, Spalletti: “Pisa? A viso aperto anche con l’Inter. Ha perso solo perché…” - immagine 1
Intervenuto a Sky prima della partita contro il Pisa, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro il Pisa, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Juventus, Spalletti: “Pisa? A viso aperto anche con l’Inter. Ha perso solo perché…”- immagine 2
getty

"Koopmeiners? Lo riportiamo a centrocampo, lo riportiamo un po’ davanti perché poi il calciatore forte è quello che caratterizza il modo di stare in campo e lui, a parte che li ha girati un po’ tutti questi ruoli, però è bravo anche a fare l’incursore se non si trova con le spalle girate alla linea difensiva".

Juventus, Spalletti: “Pisa? A viso aperto anche con l’Inter. Ha perso solo perché…”- immagine 3
getty

"Il Pisa è una squadra che se la gioca sempre a viso aperto, lo ha fatto anche contro squadre come l'Inter e ha perso solo perché gli altri hanno avuto più qualità nei momenti decisivi. Sarà una partita di grande sbattimento".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Radu: “Grato all’Inter, ma i molti prestiti mi hanno penalizzato. Ora sono...
Pisacane: “Palestra ha strapotere, c’è una cosa che mi colpisce. Il suo futuro?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA