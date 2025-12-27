Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro il Pisa, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Juventus, Spalletti: “Pisa? A viso aperto anche con l’Inter. Ha perso solo perché…”
"Koopmeiners? Lo riportiamo a centrocampo, lo riportiamo un po’ davanti perché poi il calciatore forte è quello che caratterizza il modo di stare in campo e lui, a parte che li ha girati un po’ tutti questi ruoli, però è bravo anche a fare l’incursore se non si trova con le spalle girate alla linea difensiva".
"Il Pisa è una squadra che se la gioca sempre a viso aperto, lo ha fatto anche contro squadre come l'Inter e ha perso solo perché gli altri hanno avuto più qualità nei momenti decisivi. Sarà una partita di grande sbattimento".
(Fonte: Sky Sport)
