"Koopmeiners? Lo riportiamo a centrocampo, lo riportiamo un po’ davanti perché poi il calciatore forte è quello che caratterizza il modo di stare in campo e lui, a parte che li ha girati un po’ tutti questi ruoli, però è bravo anche a fare l’incursore se non si trova con le spalle girate alla linea difensiva".

"Il Pisa è una squadra che se la gioca sempre a viso aperto, lo ha fatto anche contro squadre come l'Inter e ha perso solo perché gli altri hanno avuto più qualità nei momenti decisivi. Sarà una partita di grande sbattimento".