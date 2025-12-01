FC Inter 1908
Dumfries annuncia: "Spero di tornare in due/tre settimane! Siamo forti e siamo una famiglia"

Dumfries annuncia: “Spero di tornare in due/tre settimane! Siamo forti e siamo una famiglia”

Sarà ancora lungo lo stop di Denzel Dumfries, come anticipato in esclusiva da FCIN1908.it: ecco il suo annuncio
Sarà ancora lungo lo stop di Denzel Dumfries, come anticipato in esclusiva da FCIN1908.it. Ecco le parole dell'esterno dell'Inter sul palco del Gran Galà del calcio:

"Siamo forti, stiamo insieme da tanti anni e lavoriamo sempre per migliorare. Siamo una famiglia. Come sto? Speriamo due-tre settimane. Sto lavorando e voglio rientrare il prima possibile”.

