Alla vigilia della gara contro l'Ajax, Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Queste le dichiarazioni dell'esterno olandese dell'Inter: "Ho giocato tante partite in questo stadio. L'Ajax è un club importante in Olanda, domani ci aspetta un bell'ambiente, sono felice di giocare qua".

"È importante vincere, tutti i miei compagni sono pronti per domani. A cosa fare attenzione? L'Ajax gioca bene con la palla, sono forti tecnicamente, tanta mobilità, dobbiamo stare attenti al loro contropiede. In questi giorni abbiamo parlato e siamo pronti per domani, bisogna vincere".