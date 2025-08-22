Da Simone Inzaghi a Cristian Chivu: anche di questo Denzel Dumfries ha parlato nell'intervista su DAZN (qui tutte le sue parole).
Da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, anche di questo Denzel Dumfries ha parlato nell'intervista su DAZN: ecco il suo pensiero
“Lavoriamo un po’ di più rispetto a prima, allenamenti un po’ più lunghi, lavoriamo forte insieme. Forse è un po’ presto per capire le differenze, ma sono impressionato da Chivu come lo ero da Inzaghi. Sono degli allenatori molto vicini ai giocatori, parlano tanto, è qualcosa che adoro. Non vedo l’ora di lavorare con lui e la squadra”.
