Intervista esclusiva a DAZN per Denzel Dumfries, che ha parlato della sua estate e della nuova stagione dell'Inter. Ecco le dichiarazioni dell'olandese:
Dumfries: “Mai voluto lasciare l’Inter! Lautaro-Calha? Chiarito così. Chivu rispetto a Inzaghi…”
Intervista esclusiva a DAZN per Denzel Dumfries, che ha parlato della sua estate e della nuova stagione dell'Inter
“È sempre stato chiaro per me che l’obiettivo fosse rimanere all’Inter. Sono un giocatore di questo club e so che anche il pensiero del club è questo. Molti hanno parlato di un mio trasferimento, ma non ho mai avuto dubbi e lo stesso è valso per il club. Sono molto contento e voglio continuare qui”.
