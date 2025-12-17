Intervistato dal Resto del Carlino, Aldo Serena ha parlato della semifinale di Supercoppa tra Bologna-Inter. "L’Inter è favorita, ma in partita secca e in un contesto climatico inedito può succedere di tutto. Il Bologna, quando è in giornata, sa fare prestazioni strepitose e se fossi nell’Inter non la farei così facile. Chivu è stato bravo perché è entrato nel mondo nerazzurro in modo delicato, portando le sue idee un po’ alla volta e c’è una grande qualità nelle rotazioni offensive”.