Denzel Dumfries, esterno olandese dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN ha parlato anche del suo legame con il club nerazzurro: "È sempre stato chiaro per me che l’obiettivo fosse rimanere all'Inter. Sono un giocatore di questo club e so che anche il pensiero del club è questo. Molti hanno parlato di un mio trasferimento, ma non ho mai avuto dubbi e lo stesso è valso per il club. Sono molto contento e voglio continuare qui".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Dumfries: “Luis Henrique? La concorrenza ti migliora. Ho sempre voluto rimanere”
news
Dumfries: “Luis Henrique? La concorrenza ti migliora. Ho sempre voluto rimanere”
L'esterno olandese dell'Inter ha parlato del legame con il club nerazzurro e del nuovo arrivato, il brasiliano ex Marsiglia
Sulla concorrenza: "Luis Henrique? È un giocatore molto bravo, è veloce, dinamico, forte. È un brasiliano, ogni volta qui c'è sempre grande concorrenza, con Darmian, Cuadrado, Buchanan, è utile competere, ti fa diventare un giocatore migliore. Lavoriamo forte per la squadra e questo è l'importante".
© RIPRODUZIONE RISERVATA