Denzel Dumfries, esterno olandese dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN ha parlato anche del suo legame con il club nerazzurro: "È sempre stato chiaro per me che l’obiettivo fosse rimanere all'Inter. Sono un giocatore di questo club e so che anche il pensiero del club è questo. Molti hanno parlato di un mio trasferimento, ma non ho mai avuto dubbi e lo stesso è valso per il club. Sono molto contento e voglio continuare qui".