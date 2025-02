Dal suo arrivo nel 2021, Denzel Dumfries è diventato una colonna portante dell’Inter. Intervistato dal canale ufficiale della Serie A, l'esterno olandese ripercorre la sua carriera in nerazzurro e parla anche dell'attualità. "Sono alla quarta stagione all'Inter, ma ogni anno è stato bellissimo. Abbiamo vinto tanti titoli insieme e il gruppo è rimasto praticamente lo stesso. Amo Milano, due dei miei bambini sono nati qui, amo i tifosi e tutta la città, giocare all'Inter è un onore, non posso che essere felice di farlo ogni giorno. Da quando sono arrivato all'Inter sono migliorato tanto, sono arrivato che avevo 24 anni,. ora ne ho 29 e sono maturato tanto, mi sento più completo e capisco cosa ci si aspetta da me. Non è finita. voglio continuare a migliorarmi e crescere come giocatore ogni giorno".