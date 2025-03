Le parole del calciatore interista, ai microfoni di Skysport, dopo la vittoria per due a zero contro il Feyenoord di Van Persie

Alla fine della partita di andata degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord, ai microfoni di Skysport è arrivato il commento di Denzel Dumfries, uno dei migliori in campo nella gara che l'Inter ha giocato a Rotterdam.

-Pensi che l'Inter possa andare fino in fondo in questa competizione?

Credo tantissimo che possiamo andare fino in fondo, due anni fa siamo andati in finale. Tutto è possibile dobbiamo giocare bene in difesa. Sono contento di quanto abbiamo fatto adesso, ogni gara è importante.