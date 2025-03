Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo la vittoria per due a zero contro il Feyenoord

In emergenza, ma con il piglio giusto. L'Inter si è portata a casa dall'Olanda una vittoria per due a zero nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord e Inzaghi alla fine della gara ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Skysport. Queste le parole del tecnico interista: