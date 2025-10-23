FC Inter 1908
EL, Dybala: “Contro l’Inter avevamo creato di più. Siamo entrati mosci. La verità…”

Le parole dell'attaccante della Roma dopo la sconfitta in Europa League contro il Viktoria Plzen
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Paulo Dybala, dopo la sconfitta della Roma in Europa League contro il Viktoria Plzen ha parlato ai microfoni di Skysport: «Come con l'Inter reagiamo ma facciamo fatica a trovare la porta? Quella di oggi, al contrario della gara contro i nerazzurri, abbiamo creato meno. Però entriamo male perché ci fanno due gol e diventa poi difficile, non ci sono squadre facili da affrontare. Se sottovaluti le partite poi succedono queste cose e poi devi rimontare contro squadre che hanno giocatori di valore e non si tirano indietro, giocano in grandi spazi. Se non li affrontiamo, se non siamo cattivi non vinciamo mai». 

-Mancata cattiveria e concentrazione? 

Cattiveria più che altro. Siamo entrati mosci, questa è la verità. Brutto dirlo perché ci prepariamo ed alleniamo tanto in settimana. Ci diciamo le cose nello spogliatoio ma ultimamente non le stiamo facendo. Ora dobbiamo pensare alle cose positive e concentrarci sulla prossima partita che è difficile. 

-Preoccupato dei numeri? 

No, penso che non dobbiamo preoccuparci ora. Dobbiamo pensare agli errori delle ultime partite, ne abbiamo vinte di gare difficili e in campionato siamo lì. Dobbiamo guardare alle cose positive, lottare, continuare a correre. Questo è l'unico modo di uscirne. 

(fonte: SS24)

 

 

 

