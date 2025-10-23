Paulo Dybala, dopo la sconfitta della Roma in Europa League contro il Viktoria Plzen ha parlato ai microfoni di Skysport: «Come con l'Inter reagiamo ma facciamo fatica a trovare la porta? Quella di oggi, al contrario della gara contro i nerazzurri, abbiamo creato meno. Però entriamo male perché ci fanno due gol e diventa poi difficile, non ci sono squadre facili da affrontare. Se sottovaluti le partite poi succedono queste cose e poi devi rimontare contro squadre che hanno giocatori di valore e non si tirano indietro, giocano in grandi spazi. Se non li affrontiamo, se non siamo cattivi non vinciamo mai».
EL, Dybala: “Contro l’Inter avevamo creato di più. Siamo entrati mosci. La verità…”
Le parole dell'attaccante della Roma dopo la sconfitta in Europa League contro il Viktoria Plzen
-Mancata cattiveria e concentrazione?
Cattiveria più che altro. Siamo entrati mosci, questa è la verità. Brutto dirlo perché ci prepariamo ed alleniamo tanto in settimana. Ci diciamo le cose nello spogliatoio ma ultimamente non le stiamo facendo. Ora dobbiamo pensare alle cose positive e concentrarci sulla prossima partita che è difficile.
-Preoccupato dei numeri?
No, penso che non dobbiamo preoccuparci ora. Dobbiamo pensare agli errori delle ultime partite, ne abbiamo vinte di gare difficili e in campionato siamo lì. Dobbiamo guardare alle cose positive, lottare, continuare a correre. Questo è l'unico modo di uscirne.
