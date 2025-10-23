Paulo Dybala, dopo la sconfitta della Roma in Europa League contro il Viktoria Plzen ha parlato ai microfoni di Skysport: «Come con l'Inter reagiamo ma facciamo fatica a trovare la porta? Quella di oggi, al contrario della gara contro i nerazzurri, abbiamo creato meno. Però entriamo male perché ci fanno due gol e diventa poi difficile, non ci sono squadre facili da affrontare. Se sottovaluti le partite poi succedono queste cose e poi devi rimontare contro squadre che hanno giocatori di valore e non si tirano indietro, giocano in grandi spazi. Se non li affrontiamo, se non siamo cattivi non vinciamo mai».