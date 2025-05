Dybala: “Se resto alla Roma? Spero, ho ancora un anno di contratto”

«A Ranieri ho augurato di potersi godere la vita ora, con dei viaggi magari. Perché è uno che nella sua carriera ha lavorato tanto. Ha aiutato tutti noi, a livello personale, dandoci fiducia da quando è arrivato». Così Paulo Dybala a DAZN dopo la vittoria della Roma sul Torino nell'ultima giornata di campionato. Non è bastato per la qualificazione in Champions, ma i giallorossi sono comunque riusciti ad agguantare, con una grossa rimonta dato un inizio un po' particolare, con due cambi in panchina, l'Europa League.