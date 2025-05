La Roma non è riuscita, solo per un punto, a centrare il quarto posto. Claudio Ranieri , dopo la vittoria sul Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell'allenatore giallorosso: «Mi spiace non avercela fatta, mi spiace per i tifosi, faccio i complimenti alla Juventus, ma noi abbiamo dato tutto e quindi siamo soddisfatti. Magari tra qualche mese e anno ripenserò anche alla mia carriera», ha sottolineato il tecnico.

«L'allenatore del futuro? Non ve lo dico. Non sappiamo come sia successo che non è uscito il nome dell'allenatore. Quando il presidente lo vorrà dire lo dirà, a Roma stanno impazzendo tutti per sapere, ma quando vorrà dirlo lo dirà lui. Prima in classifica con me la Roma? Non credo che se fossi arrivato prima avremmo potuto puntare in alto, ma non si può fare questa giunzione. Ho preso la squadra nel momento peggiore. I ragazzi avevano il morale sotto ai piedi, ho cercato di ricompattare tutti e dargli credibilità. Sono stato fortunato perché i tifosi mi conoscono e che dico la verità il 99% delle volte, sanno che di me si possono fidare e mi hanno aiutato. I ragazzi hanno dato sempre tutto e per me questo è moltissimo», ha aggiunto Ranieri.