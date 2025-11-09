Dzemaili: “Il Napoli può vincere lo scudetto, l’Inter ha il dovere”

Dzemaili, poi, ricorda anche come ha aiutato a far maturare Orsolini: "Io e Palacio a pioggia gli davano 'schiaffi'"

Matteo Pifferi Redattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 13:46)

Oggi il Bologna ospita il Napoli al Dall'Ara in un match che dirà molto delle ambizioni dei rossoblù mentre la squadra di Conte punta a mantenere la vetta della classifica.

Blerim Dzemaili, doppio ex della partita, ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche di scudetto: «Il Napoli vincerà lo scudetto? L’anno scorso dissi che doveva vincerlo, era superiore. Quest’anno dico che l’Inter, per la “rosa” vasta che ha, quella che non ha il Napoli, deve vincerlo; e che i partenopei possono vincerlo. La Champions porta via sempre qualcosa...».

Ma se il Bologna batte il Napoli?

«Il Bologna è davanti all’ultimo passo: si sta abituando a stare lassù, manca un solo altro passo di crescita. Italiano? Lo apprezzo, tira fuori sempre il meglio. Se Immobile e Bernardeschi daranno il salto definitivo? Dico che ne avrei preso uno soltanto e non due, e che a una certa età non sei come prima. Non sono fiducioso ma spero di essere smentito».

Su Orsolini

«Quando leggerà le mie parole si metterà a ridere... Perché sa quanti accidenti gli ho mandato e quanti “schiaffi” gli ho dato per farlo migliorare? Io e Palacio a pioggia... (sorride, ndr). Ed è cresciuto: è maturo e decisivo».