«Voglio che andiamo forte, abbiamo le capacità di fare una grande gara non è facile recuperare sempre ma dobbiamo spingere e fare una grande gara oggi». Ivan Juric ha parlato prima della gara della sua Atalanta contro il Sassuolo e si è soffermato su DAZN anche sulle sue scelte rispetto alla partita delle 12.30 contro la squadra di Fabio Grosso. L'allenatore ha anche parlato di quanto accaduto con Ademola Lookman quando il giocatore si è risentito palesemente per la sostituzione nella gara contro l'Om, in Champions.

Krstović sta facendo un grande lavoro su tante cose e speriamo possa sbloccarsi perché è un attaccante e deve segnare, ma senza rinunciare a quello che di buono comunque sta facendo. Samardzic si merita di giocare dopo il gol, aveva fatto bene anche nella prima parte del campionato.