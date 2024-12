"Con Bobo Vieri ho toccato il fondo. Era una relazione tossica, mi ha traumatizzata. Non c'era fedeltà da parte sua. Ho cercato di picchiarlo in un bar, ci hanno dovuti separare". La storia del contratto con George Clooney? "Una stronzata!". "Da 15 a 20 anni ho sofferto di un disordine alimentare". L'amicizia con Maddalena Corvaglia? "La vita ci ha allontanate. Io non facevo bene a lei e lei non lo faceva a me". Elisabetta Canalis è protagonista di un'intervista intima e schietta nella terza puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda martedì 3 dicembre in prima serata.