Il designatore arbitrale di Serie A e B Gianluca Rocchi ha rilasciato un'intervista a Skysport e ha parlato degli errori arbitrali che si sono visti nella prima parte della stagione: «Abbiamo fatto qualche errore di troppo. Dobbiamo lavorarci molto, l'ho detto ai ragazzi. Il VAR ha due finalità il primo è riparare ad un errore arbitrale e poi non sostituire l'arbitro. La centralità è sempre dell'arbitro di campo che prende le decisioni», ha detto.

«Il VAR deve essere un supporto fantastico. Dobbiamo usarlo al meglio: ci sono errori che potevamo tranquillamente non fare e lo ribadisco e sono gli errori di cui mi preoccupo di più, gli errori banali non li dobbiamo accettare e non dobbiamo farli. Stiamo però di contro facendo crescere dei ragazzi e designando ogni settimana giovani veramente con poca esperienza ma stanno facendo in Serie A grandi partite. Sicuramente se sono preoccupato perché c'è da lavorare per limitare il numero degli errori, sono motivato dall'altro perché abbiamo un gruppo di giovani che cresce e risponde bene alle sollecitazioni», ha aggiunto.