Pagliuca: “Chivu? Mi sono ricreduto. I giocatori che potrebbero incidere…”

L'ex portiere nerazzurro ha detto la sua sul derby e sul momento della formazione interista

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 21:32)

In un'intervista a Milannews, Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter ha parlato del derby: «Credo sarà una partita equilibrata ma con molti gol e anche se un derby vedo l'Inter favorita. Se mi sta piacendo Chivu? Non ci credevo molto all'inizio, quando hanno ufficializzato che sarebbe arrivato. Ma mi sono ricreduto e mi sta piacendo molto», ha detto.

«Allegri? Un vincente, sa come preparare certe sfide e lo sta dimostrando. Se si è evoluto? Non penso. È già un vincente così. Penso sia una gara importante sia per l'Inter che per il Milan e credo che se i rossoneri vincessero, sì, verrebbero inseriti in maniera concreta nella lotta scudetto», ha anche aggiunto.

E infine, quando gli è stato chiesto quali potrebbero essere i giocatori che possono incidere maggiormente nel derby, Pagliuca ha risposto: «Lautaro Martinez e Pio Esposito per l'Inter, Maignan e Modric per il Milan».

(fonte: milannews.it)