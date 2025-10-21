Intervistati da FcInter1908.it, i colleghi del portale Allez Lens hanno parlato del giovane centrocampista

Gianni Pampinella Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 11:18)

Uno dei punti di forza di Cristian Chivu è la gestione. Il tecnico nerazzurro in questo primo scorcio di stagione ha fatto vedere di saper sfruttare al meglio il turnover. Con un calendario intasato e tanti impegni ravvicinati, poter sfruttare tutta la rosa a disposizione è un vantaggio non da poco.

Gli unici due giocatori che fin qui non sono pienamente entrati nelle rotazioni del tecnico, sono paradossalmente i due acquisti più costosi dell'estate: Luis Henrique e Andy Diouf. Su quest'ultimo la curiosità dei tifosi nerazzurri è forte, ma la vera domanda è se il francese riuscirà a ritagliarsi uno spazio in questa stagione, soprattutto in un modulo, il 352, che non sembra riuscire ad esaltare le qualità del giocatore.

"Diouf è un giovane centrocampista box-to-box, non è un centrocampista recupera-palloni. Fa fatica quando gli vengono affidati compiti difensivi. Rende meglio se affiancato da un mediano posizionato davanti alla difesa", raccontano i colleghi del portale Allezlens.fr che conoscono molto bene il francese.

Diouf può affermarsi all’Inter? — "Onestamente, no. Ha qualità, ma non lo vedo avere un impatto reale in Serie A".

Ha giocato due stagioni al Lens — cosa pensano di lui all’interno del club? — "Al club, la dirigenza ha creduto a lungo in lui perché ha un potenziale reale. Ma la sua mancanza di continuità e la scarsa precisione negli ultimi metri hanno messo alla prova la pazienza dello staff".

Pensi che il passaggio all’Inter sia stato un passo troppo grande? Sarebbe stato meglio per lui restare al Lens almeno un’altra stagione? — "La maggior parte dei tifosi voleva che se ne andasse. Non ha mai brillato per un’intera partita, solo a tratti. Il suo problema maggiore è il passaggio finale. Rompe le linee e porta palla in avanti, ma spesso prova un dribbling di troppo o effettua un passaggio che non arriva a destinazione. Inoltre non segna, a differenza di Seko Fofana, che aveva un profilo simile ma riusciva a trovare la rete".

Cosa dovrebbero aspettarsi i tifosi dell’Inter da Diouf? — "Che Andy Diouf si svegli un giorno! Potrebbe succedere, è ancora giovane e forse ha solo bisogno di uno stimolo".

I tifosi dell’Inter temono che si sia speso troppo per Diouf. Qual è la tua opinione e cosa ne pensa la gente all’interno del Lens? — "A Lens, la gente considera la sua cessione un buon affare. Ma se Andy Diouf dovesse mai alzare significativamente il suo livello, potrebbero esserci dei rimpianti".

Altri club erano interessati a Diouf. Perché pensi abbia scelto l’Inter nonostante il rischio di poco spazio in campo? — "Penso che non avesse davvero scelta, è stata per lo più una mossa degli agenti"