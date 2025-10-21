E' un gioco che ormai ha preso piede e spopola sui social: mettere a confronto due calciatori e far scegliere all'intervistato finché non ne resta solo uno. Il migliore. In questo caso, l'intervistato è di lusso e si chiama Harry Kane. L'attaccante del Bayern ha scelto, per Goal, l'attaccante migliore di sempre tra quelli proposti.