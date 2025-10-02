Stankovic è arrivato in Belgio in estate per circa 10 milioni di euro, ma attraverso un accordo che prevede anche una clausola di recompra attivabile nel 2026 (23 milioni) e nel 2027 (25 milioni). "Dato che raramente pagano quasi dieci milioni di euro per un giocatore e che proveniva da un club come l’Inter, ci aspettavamo che Stankovic fosse un ottimo calciatore. Fin dai primi minuti ha mostrato qualità ed è molto maturo per la sua età", ha commentato Junior Verbeeke, giornalista di Het Nieuwsblad che segue molto da vicino il Bruges, ai microfoni di FcInter1908.it.