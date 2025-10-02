Ad Aleksandar Stankovic sono bastati pochi minuti per imporsi al Bruges, un club che gioca stabilmente in Champions League. Le qualità del giovane centrocampista non sono passate inosservate, tanto da diventare uno dei pupilli del tecnico Nicky Hayen.
news
ESCLUSIVA Verbeeke: “Stankovic? Nessuno ricorda Jashari! Recompra bassa, raro che il Bruges…”
Stankovic è arrivato in Belgio in estate per circa 10 milioni di euro, ma attraverso un accordo che prevede anche una clausola di recompra attivabile nel 2026 (23 milioni) e nel 2027 (25 milioni). "Dato che raramente pagano quasi dieci milioni di euro per un giocatore e che proveniva da un club come l’Inter, ci aspettavamo che Stankovic fosse un ottimo calciatore. Fin dai primi minuti ha mostrato qualità ed è molto maturo per la sua età", ha commentato Junior Verbeeke, giornalista di Het Nieuwsblad che segue molto da vicino il Bruges, ai microfoni di FcInter1908.it.
Dopo questi primi mesi, cosa pensano l’allenatore e il club di Stankovic?—
«Lo vedono come un grandissimo talento, con ampi margini di crescita. Lo considerano il sostituto di Jashari, ma può ricoprire tre diversi ruoli a centrocampo. Curioso: anche in Svizzera Stankovic era il sostituto di Jashari».
In conferenza stampa ha detto: “non avete ancora visto il vero Stankovic.” Dal momento che lo segui da vicino, fin dove pensi possa arrivare?—
«Se continua a progredire in questo modo, credo che verrà ceduto a una grande squadra tra due o tre anni. L’Inter ha ancora una clausola di riacquisto».
Quali sono le qualità di Stankovic che ti hanno colpito di più?—
«È molto maturo per la sua età e gioca sempre a due o al massimo tre tocchi. Gioca per la squadra e cerca di velocizzare il gioco senza portare troppo palla. Inoltre ha un buon tiro».
Cosa pensano i tifosi del Bruges di Stankovic?—
«Si sono già dimenticati di Jashari dopo averlo visto giocare. Hanno persino inventato un coro per lui».
Molti hanno criticato l’Inter per l’operazione che ha portato Stankovic al Bruges. L’Inter può ricomprarlo per 23 milioni nel 2026 o per 25 milioni nel 2027. È davvero un prezzo così alto per un prospetto come Stankovic?—
«È davvero eccezionale che il Bruges abbia accettato un accordo simile, perché normalmente vendono i loro grandi talenti per molti più soldi. Ma volevano fortemente Stankovic. Se l’Inter non lo ricompra, altre squadre pagheranno quella cifra tra due anni».
Cosa pensi che succederà l’anno prossimo? L’Inter riacquisterà Stankovic? E quali sono le intenzioni del Bruges?—
«C’è una grande differenza tra club come il Bruges e l’Inter, naturalmente. Penso che il salto all’Inter nel 2026 o anche nel 2027 sarebbe troppo prematuro. Ma forse lo ricompreranno per poi mandarlo in prestito per una stagione? È molto difficile dirlo. Ma non credo che l’Inter lo ricomprerà già dopo un anno: sarebbe una pessima gestione»
© RIPRODUZIONE RISERVATA