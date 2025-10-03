FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Garcia: “Scudetto? Napoli può ripetersi, Inter è forte, atmosfera ok al Milan. E la Juve…”

news

Garcia: “Scudetto? Napoli può ripetersi, Inter è forte, atmosfera ok al Milan. E la Juve…”

Garcia: “Scudetto? Napoli può ripetersi, Inter è forte, atmosfera ok al Milan. E la Juve…” - immagine 1
L'ex tecnico di Napoli e Roma, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex tecnico di Napoli e Roma Rudi Garcia , intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A:

Garcia: “Scudetto? Napoli può ripetersi, Inter è forte, atmosfera ok al Milan. E la Juve…”- immagine 2

A chi lo scudetto?

«Una delle solite. Il Napoli lo può rivincere, ha una rosa di qualità, ma ripetersi è sempre complicato. L’Inter è forte e al Milan mi sembra si stia creando un’atmosfera molto positiva, oltre al fatto che non hanno le coppe. E poi la Juve resta sempre la Juve...».

Leggi anche
Klopp: “Non ho più voglia di allenare. E ho perso più finali di Champions io che…”
Accardi: “Scudetto? L’Inter non mi entusiasma, non mi dà l’idea di potersela...

© RIPRODUZIONE RISERVATA