L'ex tecnico di Napoli e Roma Rudi Garcia , intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Garcia: “Scudetto? Napoli può ripetersi, Inter è forte, atmosfera ok al Milan. E la Juve…”
news
Garcia: “Scudetto? Napoli può ripetersi, Inter è forte, atmosfera ok al Milan. E la Juve…”
L'ex tecnico di Napoli e Roma, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A
A chi lo scudetto?
«Una delle solite. Il Napoli lo può rivincere, ha una rosa di qualità, ma ripetersi è sempre complicato. L’Inter è forte e al Milan mi sembra si stia creando un’atmosfera molto positiva, oltre al fatto che non hanno le coppe. E poi la Juve resta sempre la Juve...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA