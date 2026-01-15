L'ex capitano nerazzurro ha avuto modo di intervistare su Sky l'attaccante che è stato decisivo per la gara con il Lecce

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 01:02)

«Se sento Beppe Bergomi che penso? Leggenda dell'Inter e del calcio italiano». Così Francesco Pio Esposito a Skysport quando gli hanno chiesto cosa pensa dell'ex capitano nerazzurro. Il siparietto con 'Lo Zio' è continuato con la domanda che gli ha posto dopo la vittoria sul Lecce con il suo gol decisivo. «Complimenti, Pio. Mi piace la tua maturità anche quando parli con noi, con semplicità e dice le cose giuste», ha detto Beppe.

«Ho sempre pensato che un giocatore della tua stazza potesse fare più fatica invece entri e sei decisivo con il Pisa, con l'Atalanta e oggi. Mi piace questo tipo di mentalità. Reclami più spazio o va bene così per ora ed è più importante l'Inter in questo momento?», ha sottolineato ancora sul giocatore di Chivu.

«Sicuramente la seconda, l'importante è l'Inter. So bene con che campioni gioco e che fino a sei mesi fa giocavo in Serie B. Non mi accontento ma il mio minutaggio è forse anche quello più di quello che mi aspettavo all'inizio. E sono contento. Se riesco a dare anche una mano ai miei compagni quanto entro in campo per me è il massimo», ha risposto Esposito alla domanda di Bergomi.