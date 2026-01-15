"La corsa salvezza è lunga, si entra quasi nella parte finale dove ogni punto è oro. Abbiamo fatto un buon girone d'andata, potevamo portare a casa più punti ma questo è il calcio e continuiamo a fare la nostra salvezza. Dove possiamo migliorare? Il mister insiste tanto anche sui movimenti in fase offensiva, dobbiamo migliorare nella gestione della palla e arrivare più volte nei metri finali, sono quelli decisivi perché poi ti portano a fare male all'avversario e a fare gol"
© RIPRODUZIONE RISERVATA