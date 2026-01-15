FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Lecce, Sottil: “Il gol preso nei minuti finali ti ammazza. Peccato perché l’Inter…”

news

Lecce, Sottil: “Il gol preso nei minuti finali ti ammazza. Peccato perché l’Inter…”

Lecce, Sottil: “Il gol preso nei minuti finali ti ammazza. Peccato perché l’Inter…” - immagine 1
"Con un punto sarebbe stata una serata quasi perfetta. Peccato perché avevamo preparato bene la partita", dice Sottil
Matteo Pifferi Redattore 

Riccardo Sottil, attaccante del Lecce, ha parlato a Sport Mediaset dopo la sconfitta contro l'Inter per via del gol di Pio Esposito:

Lecce, Sottil: “Il gol preso nei minuti finali ti ammazza. Peccato perché l’Inter…”- immagine 2
Getty Images

"Con un punto sarebbe stata una serata quasi perfetta. Peccato perché avevamo preparato bene la partita e portato in campo i concetti su cui abbiamo lavorato in settimana. Siamo stati coraggiosi, siamo andati a prendere l'Inter alti. Abbiamo fatto una grande partita, potevamo fare meglio in qualche ripartenza, potevamo far male all'Inter. Peccato per il gol nei minuti finali, perché ti ammazza. Fai un grande lavoro ma poi torni a casa con 0 punti, c'è amarezza ma ripartiamo da una grande prestazione"

LEGGI ANCHE

Lecce, Sottil: “Il gol preso nei minuti finali ti ammazza. Peccato perché l’Inter…”- immagine 3

"La corsa salvezza è lunga, si entra quasi nella parte finale dove ogni punto è oro. Abbiamo fatto un buon girone d'andata, potevamo portare a casa più punti ma questo è il calcio e continuiamo a fare la nostra salvezza. Dove possiamo migliorare? Il mister insiste tanto anche sui movimenti in fase offensiva, dobbiamo migliorare nella gestione della palla e arrivare più volte nei metri finali, sono quelli decisivi perché poi ti portano a fare male all'avversario e a fare gol"

Leggi anche
Siparietto Bergomi-Esposito: “Una leggenda dell’Inter”. “Pensavo che con...
Esposito: “Che liberazione, aspettavo questo gol da tanto. Del Napoli ho saputo…dai...

© RIPRODUZIONE RISERVATA