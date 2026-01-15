"Con un punto sarebbe stata una serata quasi perfetta. Peccato perché avevamo preparato bene la partita e portato in campo i concetti su cui abbiamo lavorato in settimana. Siamo stati coraggiosi, siamo andati a prendere l'Inter alti. Abbiamo fatto una grande partita, potevamo fare meglio in qualche ripartenza, potevamo far male all'Inter. Peccato per il gol nei minuti finali, perché ti ammazza. Fai un grande lavoro ma poi torni a casa con 0 punti, c'è amarezza ma ripartiamo da una grande prestazione"