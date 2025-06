«Sono orgoglioso di aver debuttato con la maglia dell'Inter, 11 anni fa vestivo questa maglia da bambino e volevo proprio realizzare questo sogno. Non scelgo io se giocherò o meno dal primo minuto: se giocassi uno, cinque, novanta minuti, darò sempre il massimo e farò il massimo per giocare. Il gol sarebbe un sogno e cercherò di riuscirci. Sebastiano? Per me è già bellissimo essere qui con mio fratello. Mi sembra di essere a casa, sono in camera con lui… è un’emozione molto particolare, fa un bell’effetto. I nostri genitori non possono che essere contenti, ci guardano da Castellammare. La competizione tra di noi? Dai, c’è di peggio…poi per loro che giochi uno o che giochi l’altro poco importa», ha aggiunto il calciatore.