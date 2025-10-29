Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Fiorentina : "Lo so che non è arrivato il gol in questo stadio incredibile, non vedo l'ora che arrivi, ma penso prima alla prestazione e a portare a casa i tre punti, se dovesse arrivare questa sera ancora meglio".

"Sicuramente se giochi all'Inter le pressioni e le responsabilità le hai ma ben venga, perchè ho sognato questo momento fin da bambino, mi prendo le mie responsabilità e provo a fare il massimo. Cosa ci ha lasciato Napoli? Il calcio è bello perchè ti dà dopo pochi giorni la possibilità di poter dimostrare il tuo valore. Le sconfitte non piacciono a nessuno, oggi abbiamo l'occasione di voltare pagina".