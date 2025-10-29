Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Fiorentina: "Lo so che non è arrivato il gol in questo stadio incredibile, non vedo l'ora che arrivi, ma penso prima alla prestazione e a portare a casa i tre punti, se dovesse arrivare questa sera ancora meglio".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Esposito: “Il gol? Prima prestazione e 3 punti. Ben vengano le responsabilità. Dopo Napoli…”
news
Esposito: “Il gol? Prima prestazione e 3 punti. Ben vengano le responsabilità. Dopo Napoli…”
L'attaccante dell'Inter ha parlato così a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Fiorentina
"Sicuramente se giochi all'Inter le pressioni e le responsabilità le hai ma ben venga, perchè ho sognato questo momento fin da bambino, mi prendo le mie responsabilità e provo a fare il massimo. Cosa ci ha lasciato Napoli? Il calcio è bello perchè ti dà dopo pochi giorni la possibilità di poter dimostrare il tuo valore. Le sconfitte non piacciono a nessuno, oggi abbiamo l'occasione di voltare pagina".
© RIPRODUZIONE RISERVATA