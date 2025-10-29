Esposito a InterTV: “Voglio ripagare la fiducia che tutti mi danno. Sulla Fiorentina…”

Turno infrasettimanale di campionato con i nerazzurri che riceveranno al Meazza la Fiorentina di Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni di Pio Esposito nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Giocare subito dopo Napoli? Dopo tre giorni abbiamo la possibilità di voltare pagina e dimostrare che è stato solo un incidente di percorso. Fiducia? Importante sentire la fiducia e li ringrazio, non vedo l'ora di entrare in campo per cercare di ripagarla al massimo. La classifica della Fiorentina non rispecchia i loro valori, non sottovalutiamo l'avversario e entriamo con la giusta mentalità in campo"