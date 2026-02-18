Pio Esposito, nonostante il suo gol, non è riuscito ad evitare la sconfitta della sua Inter sul campo del Bodo/Glimt . L'attaccante nerazzurro ha parlato al fischio finale ai microfoni di Sky Sport: "Loro sono una squadra molto forte in casa, hanno vinto la maggior parte delle partite qui, hnnno battuto il Manchester City. Il nostro approccio è stato positivo, siamo stati bravi a rimetterla in piedi con l'1-1 e non era facile.

Nel secondo tempo abbiamo avuto subito un'occasione con il palo di Lautaro, poi bisogna essere sinceri e loro sono stati bravi a fare il 2-1 e il 3-1 in sequenza. Abbiamo provato a riaprire la partita, ma non siamo riusciti a buttarla dentro. Lautaro? Sono venuto direttamente qui, speriamo non sia niente di grave, è un giocatore fondamentale, è il capitano.