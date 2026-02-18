FC Inter 1908
Bodo-Inter, Darmian: “Non ci sono alibi. A San Siro proveremo a ribaltarla”

Il commento del calciatore nerazzurro dopo la sconfitta in Champions per tre a uno nella gara di andata dei play-off
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La sconfitta nell'andata dei play-off contro il Bodo complica il cammino dell'Inter in Champions League e servirà una prova di alto livello nella gara di ritorno di martedì 24 febbraio per ribaltare il punteggio e provare a riacciuffare gli ottavi. à

Alla fine della partita che si è giocata in Norvegia, Matteo Darmian che ha giocato la sfida da titolare ha commentato ai microfoni di Skysportla sconfitta. Ecco le sue parole: «Risultato non bello? Il campo e il freddo non devono essere alibi. Abbiamo ancora novanta minuti a San Siro dove faremo di tutto per rivaltare il risyltato Analizzeremo la partita, il buono e quello che abbiamo fatto di sbagliato per farci trovare pronti la prossima volta». 

-Inter ha subito nel secondo tempo? 

Non abbiamo sbagliato l'approccio. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara. Andare sotto non è mai facile e avevamo pareggiato, poi abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio, loro sono stati bravi a sfruttare i nostri errori. Errori nostri e bravura loro. Fa male questo risultato, volevamo tornare a casa con un risultato differente, ma abbiamo ancora novanta minuti da giocare in casa nostra e faremo di tutto per ribaltare il risultato. 

 

(Fonte: SS24)

