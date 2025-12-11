L'attaccante del Cagliari, Sebastiano Esposito, intervistato da Sky Sport, ha parlato anche del rapporto con suo fratello Pio dell'Inter:

Siamo orgogliosi, siamo fieri del nostro legame, è una cosa indescrivibile, non da tutti. Non ci diamo tanti consigli. Ci sentiamo soprattutto nei momenti no perché poi alla fine nei momenti felici c'è poco ad aggiungere, siamo solo orgogliosi di noi stessi.

Avete fatto anche un gesto molto bello, avete ristrutturato il campetto di Castellammare di Stabia. Ecco, quanto è importante per te restituire a qualcosa la tua comunità? Quanto è importante un gesto come questo?

"È importantissimo, l'abbiamo fatto solo per quello, solo per far sì che i bambini ad oggi abbiano delle opportunità come abbiamo avuto noi, di giocare in un campo decente e di avvicinarsi allo sport perché purtroppo nel mio quartiere, che è un quartiere difficile, è facile prendere la strada sbagliata. Noi abbiamo cercato di fare questo gesto per appunto avvicinare i bambini allo sport e non a altre strade".

Tra i tuoi obiettivi c'è anche quello di arrivare accanto a tuo fratello in Nazionale, è l'obiettivo che più pensi?

"Secondo me adesso è troppo presto per pensare a questo, devo pensare a Cagliari, poi è logico la Nazionale è il sogno di tutti, farlo con un fratello sarebbe un sogno doppio".