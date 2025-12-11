Ferrari: “Inter, sconfitta immeritata. Scudetto? A livello di gioco 2 favorite”

Fabrizio Ferrari, agente e operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista a TMW. Di seguito le sue dichiarazioni:
“L’Inter non meritava la sconfitta, è stato un passo falso che costa punti e questo è grave. Però il cammino in Champions non può essere influenzato dalla partita contro il Liverpool”.
Chi vincerà il campionato?
“Se dobbiamo fare una valutazione a livello di gioco dico Napoli e Inter. Ma Allegri è un allenatore che anche se non fa giocare bene le squadre è un grande tecnico”.
