Al termine di Atalanta-Inter, Francesco Pio Esposito ha commentato la squadra ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Specializzato negli assist? A prescindere dal gol o dall'assist cerco sempre di fare la scelta giusta quando mi trovo lì davanti e oggi la scelta giusta era servire Lautaro che era da solo. La vittoria è importantissima, soprattutto perché arrivata in un campo difficilissimo, è una vittoria che vale tanto. Mi è capitata subito una palla decisiva e ho avuto la fortuna che l'avversario ha sbagliato dandomi la palla sui piedi".