Al termine di Atalanta-Inter, Francesco Pio Esposito ha commentato la squadra ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Specializzato negli assist? A prescindere dal gol o dall'assist cerco sempre di fare la scelta giusta quando mi trovo lì davanti e oggi la scelta giusta era servire Lautaro che era da solo. La vittoria è importantissima, soprattutto perché arrivata in un campo difficilissimo, è una vittoria che vale tanto. Mi è capitata subito una palla decisiva e ho avuto la fortuna che l'avversario ha sbagliato dandomi la palla sui piedi".
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Inter
"Devo essere sincero, in questi mesi Lauti mi ha dato alcune palle ma non sono riuscito a metterle dentro io. Passare in così poco tempo dalla Serie B a questo livello era difficile da credere fino a qualche mese fa, sono contento e cerco di non accontentarmi. I gol con la Nazionale mi hanno dato consapevolezza, avere 2 attaccanti come Lautaro e Thuram così davanti è importantissimo a prescindere dal fatto che si possa giocare meno. Non credo di aver giocato poco per il livello in cui sono al primo anno. Cerco di apprendere tutti i giorni in allenamento da loro due".
(Sky Sport)
