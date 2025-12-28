FC Inter 1908
Zielinski attacca Inzaghi: “Aveva i suoi titolarissimi, io partivo in terza fila. Chivu…”

L'Inter ha vinto 1-0 contro l'Atalanta grazie al gol di Lautaro Martinez: le parole di Zielinski ai microfoni di Dazn
Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Atalanta-Inter, Piotr Zielinski ha parlato così:

"Quando vinci sei sempre felice, abbiamo fatto un'ottima partita. Nel primo tempo c'è mancata cattiveria sottoporta, nel secondo tempo siamo stati bravi. Bravo Pio Esposito che ha servito il nostro bomber, ci ha fatto vincere la partita. Scudetto? Se vinciamo magari sì, sono disposto a colorarmi i capelli come ho fatto anche a Napoli"

Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso?

"Prima di questa stagione partivo in terza fila, non sono mai stato schierato neanche nelle seconde linee. E' stato un anno difficile, non solo gli infortuni, mi è mancata continuità anche se avevo davanti a me i campioni. Inzaghi aveva i suoi titolarissimi, Chivu coinvolge più giocatori e fa credere a tanti giocatori di poter essere titolarissimi, questa è una bella cosa"

