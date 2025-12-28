"Quando vinci sei sempre felice, abbiamo fatto un'ottima partita. Nel primo tempo c'è mancata cattiveria sottoporta, nel secondo tempo siamo stati bravi. Bravo Pio Esposito che ha servito il nostro bomber, ci ha fatto vincere la partita. Scudetto? Se vinciamo magari sì, sono disposto a colorarmi i capelli come ho fatto anche a Napoli"