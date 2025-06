Il giocatore è stato intervistato dalle televisioni presenti negli States per il Mondiale per Club

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 giugno 2025 (modifica il 24 giugno 2025 | 22:08)

PioEsposito, intervistato negli States in occasione del Mondiale per Club dalle tv presenti al torneo, ha parlato del suo esordio contro l'Urawa e della sua esperienza con l'Inter. Queste le sue parole:

-Che emozioni hai vissuto con l'esordio in Prima squadra?

È stata un'emozione incredibile, sono orgoglioso di aver esaudito questo sogno perché 11 anni fa vestivo questa maglia bellissima e sognavo questo momento che finalmente è arrivato.

-Quale potrebbe essere il prossimo step, giocare dal primo minuto, segnare un gol?

Sul fatto di giocare dal primo minuto non dipende da me io do il massimo in ogni allenamento, se dovessi giocare un minuto, cinque o novanta minuti darò sempre il massimo perché sono onoratissimo di essere qui, darò ogni goccia di sudore per giocare. Il gol è un altro sogno e cercherò di riuscirci se ne avrò l'occasione.

-Tu e Sebastiano siete nella storia dell'Inter, come fratelli in campo con la stessa maglia nerazzurra. Inoltre sei sceso in campo con il capitano, Lautaro, al tuo fianco. Ci racconti queste sensazioni?

Con Sebastiano siamo in camera insieme, parliamo più di altro che di campo dato che siamo in campo sempre insieme. Ci confrontiamo, non ci siamo detti niente in particolare, ma lui mi dà qualche consiglio, perché qualche anno fa è stato lui a debuttare e conosce queste situazioni. Scendere in campo di fianco a Lautaro è facile, è un onore: cerco ogni giorno cerco di imparare da lui e da tutti gli altri ragazzi.

-Cosa vi aspettate dal River Plate?

Sicuramente mettono tanta intensità, garra, ma siamo concentrati sul fare il nostro al meglio per centrare la qualificazione, vogliamo vincere e passare il turno.

-Cosa ti ha detto il mister quando ti ha inserito contro gli Urawa, cosa ti chiede come lavoro per gli altri?

Il mister mi ha detto di giocare sulle mie caratteristiche: riempire l'area, proteggere la palla e provare a buttarla dentro, quando arriva la palla in area. Ho caratteristiche fisiche e di gioco di squadra per i compagni, non snaturare il mio gioco. Il mister mi ha chiesto questo.

(Fonte: inter.it)