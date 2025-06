"Forse non ci stiamo ancora rendendo conto di quello che stiamo vivendo", ha dichiarato Sebastiano Esposito

Vigilia di Inter-Fluminense, gara valida per gli ottavi di finale della FIFA Club World Cup 2025. Una partita importante, che mette in palio l'accesso ai quarti del torneo Mondiale: la gara è in programma al Bank of America Stadium di Charlotte lunedì 30 giugno alle 15:00 (le 21:00 in Italia).

Tra i protagonisti dell'avventura statunitense dell'Inter c'è Sebastiano Esposito, tornato in nerazzurro dopo una stagione all'Empoli. L'attaccante sta vivendo un'esperienza unica in compagnia del fratello Francesco Pio, a segno nella partita contro il River Plate.

In vista della sfida contro i brasiliani Sebastiano ha parlato con i giornalisti presenti all'Atrium Health Performance Park di Charlotte:

Come state fisicamente e mentalmente? Il cambio meteorologico da Seattle a qui è evidente. "Sì, a Seattle faceva più fresco, ma ci dobbiamo abituare e non pensarci, come dice il Mister. Dobbiamo concentrarci solo sulla partita di domani per fare bene, perché per noi è una gara molto importante".

Com'è condividere questa avventura con tuo fratello? "Forse non ci stiamo ancora rendendo conto di quello che stiamo vivendo, come ha già detto lui nell'ultima conferenza, ce la ricorderemo e ne riparleremo tra qualche anno. Essere in camere insieme e vederlo felice è un'emozione bellissima: ha fatto una partita mostruosa, ma deve continuare così, il calcio è veloce e ci si dimentica in fretta. A livello personale però è bellissimo, non ce l'aspettavamo ed essere qui è un sogno".

Quanto è bello e stimolante scendere in campo insieme a Lautaro? "Qui ci sono dei campioni, per noi è un sogno. Vestire questa maglia è un onore, giochiamo con dei campioni: Lautaro, Thuram... non voglio fare altri nomi perché farei dei torti agli altri".

Potete arrivare ai quarti: quanta voglia c'è di arrivare più lontano possibile? Poi forse vostro fratello Salvatore dovrà pagarvi una vacanza. "Temo che sarà il contrario, toccherà a noi. Speriamo di tornare il più tardi possibile: per noi è molto importante passare il turno, si tratta di una competizione mondiale".

Cosa succederà dopo l'estate? "Io sono qui e penso a fare bene con la mia squadra d'appartenenza, che è anche la squadra dei miei sogni. Più avanti vedremo cosa accadrà"

La partita con il River è stata durissima: quanto è bello giocare partite così in una competizione come questa? "Essere in questo torneo è bellissimo, giochiamo contro squadre di altri continenti e che praticano tipi di calcio diverso. Per me è una nuova esperienza ed è veramente bellissima".