Mutu: “Juve più completa, Inter più automatizzata. Chivu? Salto enorme. Ha fatto vedere…”

Intervistato da Tuttosport, Adrian Mutu ha parlato delle differenze tra Juve e Inter a due giorni dall'atteso derby d'Italia
Gianni Pampinella
Intervistato da Tuttosport, Adrian Mutu ha parlato delle differenze tra Juve e Inter a due giorni dall'atteso derby d'Italia. "Credo che la Juve adesso abbia più soluzioni davanti rispetto a un anno fa. Può cambiare interpreti e caratteristiche, ma non perde per questo motivo la sua efficacia".  

 

E l’attacco dell’Inter le piace?

—  

«I nerazzurri rimangono una macchina oliata, ma forse un po’ più dipendente da coppie già collaudate».  

Getty Images

Se dovesse fare una sintesi tra le due squadre?

—  

«Direi che la Juventus è più completa, l’Inter invece mi sembra più automatizzata». 

 

Scelga un giocatore per parte: chi somiglia di più ad Adrian Mutu?

—  

«Ne prendo due che hanno ruoli diversi. Parto dall’Inter e le rispondo con Barella. Ha grinta, ritmo, un’energia continua».

Inter Chivu
Getty

E la Juventus?

—  

«Tra i bianconeri mi rivedevo prima in Fagioli: ha visione e intelligenza calcistica. Ripeto, ruoli diversi...». 

Chivu le sembra pronto per l’Inter?

—  

«Ha fatto vedere cose importanti con la formazione Primavera, poi è andato al Parma. Il salto è enorme».  

Quanto tempo ci vorrà?

—  

«Può diventare sicuramente pronto per i nerazzurri, ma occorrerà un percorso. Io comunque confido nelle sue capacità». 

(Tuttosport)

