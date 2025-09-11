Intervistato da Tuttosport, Adrian Mutu ha parlato delle differenze tra Juve e Inter a due giorni dall'atteso derby d'Italia

Intervistato da Tuttosport, Adrian Mutu ha parlato delle differenze tra Juve e Inter a due giorni dall'atteso derby d'Italia. "Credo che la Juve adesso abbia più soluzioni davanti rispetto a un anno fa. Può cambiare interpreti e caratteristiche, ma non perde per questo motivo la sua efficacia".