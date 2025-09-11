Intervistato da Tuttosport, Adrian Mutu ha parlato delle differenze tra Juve e Inter a due giorni dall'atteso derby d'Italia. "Credo che la Juve adesso abbia più soluzioni davanti rispetto a un anno fa. Può cambiare interpreti e caratteristiche, ma non perde per questo motivo la sua efficacia".
E l’attacco dell’Inter le piace?—
«I nerazzurri rimangono una macchina oliata, ma forse un po’ più dipendente da coppie già collaudate».
Se dovesse fare una sintesi tra le due squadre?—
«Direi che la Juventus è più completa, l’Inter invece mi sembra più automatizzata».
Scelga un giocatore per parte: chi somiglia di più ad Adrian Mutu?—
«Ne prendo due che hanno ruoli diversi. Parto dall’Inter e le rispondo con Barella. Ha grinta, ritmo, un’energia continua».
E la Juventus?—
«Tra i bianconeri mi rivedevo prima in Fagioli: ha visione e intelligenza calcistica. Ripeto, ruoli diversi...».
Chivu le sembra pronto per l’Inter?—
«Ha fatto vedere cose importanti con la formazione Primavera, poi è andato al Parma. Il salto è enorme».
Quanto tempo ci vorrà?—
«Può diventare sicuramente pronto per i nerazzurri, ma occorrerà un percorso. Io comunque confido nelle sue capacità».
