Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Luka Vucko , ex difensore dell’Hajduk e allenatore di Mlacic nelle giovanili del club di Spalato, ha parlato del giocatore croato. Il giovane difensore, classe 2007, è sempre più vicino a indossare la maglia dell'Inter a partire dalla prossima stagione.

"È molto maturo e composto, è un bambino solo per l'età. Fa domande molto dirette e in continuazione e la cosa più importante è che assorbe e impara molto velocemente. Capisce il calcio. E queste caratteristiche sono molto visibili anche in campo”.