Alessandro De Felice Redattore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 16:46)

Giocondo Martorelli, agente e operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista a TMW:

"Da sempre sostengo che quando una squadra non partecipa alle competizioni europee le probabilità di poter lottare per lo Scudetto sono enormi. Il Milan è a soli tre punti dall'Inter nonostante tanti punti persi contro le piccole. Ieri sera ha dimostrato di saper lottare fino all'ultimo contro un grandissimo Como".

La Roma, davanti ad una buona offerta, potrebbe far partire Dybala.

"Mi dispiace, perché è un giocatore di talento e a me i calciatori di talento piacciono. Sarebbe un peccato se partisse".

Cosa si aspetta in questi giorni di mercato?

"Mi aspetto che Milan, Juventus e Fiorentina si muovano ancora sul mercato. Così come la stessa Roma. L'unica squadra che si muove con tempestività è l'Atalanta, che in silenzio è riuscita a portare a casa Raspadori".

Raspadori all'Atalanta, un rimpianto per la Roma?

"Quando arriva l'Atalanta e mette soldi sul piatto la concorrenza diventa zero. il vantaggio della Dea si determina nella forza economica. E Raspadori avrà anche ricevuto delle garanzie in proiezione del Mondiale".