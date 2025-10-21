"Il punto come sempre in questi casi è valutare se la situazione rientri nella casistica del chiaro ed evidente errore. A mio avviso Parisi si è assunto il rischio di allargare il braccio, toccando il viso di Gimenez. Per me la decisione presa dal campo però era corretta e trovo molto forzato l'intervento da parte del VAR. Dobbiamo sempre ricordarci che il calcio di rigore è la massima punizione e quindi per assegnarlo deve esserci un contatto molto evidente. Io comunque posso dire di esserci stato in sala VAR e vi garantisco che è veramente difficile".