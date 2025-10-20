FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Chivu: “Non parliamo di turnover, Inter ha 22 titolari. E un allenatore non può stravolgere…”

news

Chivu: “Non parliamo di turnover, Inter ha 22 titolari. E un allenatore non può stravolgere…”

Chivu: “Non parliamo di turnover, Inter ha 22 titolari. E un allenatore non può stravolgere…” - immagine 1
"Dobbiamo essere pronti perché ci aspetta una partita insidiosa", ha confermato Chivu a Inter TV prima di Union SG-Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Inter TV prima di Union Saint Gilloise-Inter, Cristian Chivu ha parlato così anche del cambio dell'allenatore della squadra belga:

"Loro contro lo Charleroi hanno usato lo stesso sistema di gioco usato in precedenza. Non credo che un allenatore possa stravolgere tutto nell'arco di una settimana, può dare qualche principio o togliere qualcosa ma è una squadra costruita bene, è prima in classifica e ha vinto il campionato l'anno scorso. Ha già 3 punti in Champions, è una squadra insidiosa e aggressiva, dobbiamo essere pronti perché ci aspetta una partita insidiosa"

Chivu: “Non parliamo di turnover, Inter ha 22 titolari. E un allenatore non può stravolgere…”- immagine 2

Gestione delle energie e del turnover

"Non si parla di turnover, noi abbiamo 22 titolari, tutti meritano di giocare dall'inizio e di avere la possibilità di essere coinvolti nel nostro cammino e progetto"

Chivu: “Non parliamo di turnover, Inter ha 22 titolari. E un allenatore non può stravolgere…”- immagine 3
Getty

Sguardo alla classifica: fare i punti ora è fondamentale

"Pensiamo sempre partita per partita con l'obiettivo di vincere e di essere dominanti, di essere la miglior versione di noi stessi. Vogliamo dare continuità a questo nostro cammino in Champions, vogliamo fare la terza vittoria consapevoli del fatto che non sarà una passeggiata, in Europa le partite non sono mai banali"

Leggi anche
Sommer a ITV: “Ora mi sento bene, gran cosa fare la Champions! Se giochiamo come a Roma…”
Sommer: “Anno scorso difficile, avevamo bisogno di tempo per riprenderci. E Chivu...

© RIPRODUZIONE RISERVATA