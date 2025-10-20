Intervenuto ai microfoni di Inter TV prima di Union Saint Gilloise-Inter, Cristian Chivu ha parlato così anche del cambio dell'allenatore della squadra belga:
Chivu: “Non parliamo di turnover, Inter ha 22 titolari. E un allenatore non può stravolgere…”
"Loro contro lo Charleroi hanno usato lo stesso sistema di gioco usato in precedenza. Non credo che un allenatore possa stravolgere tutto nell'arco di una settimana, può dare qualche principio o togliere qualcosa ma è una squadra costruita bene, è prima in classifica e ha vinto il campionato l'anno scorso. Ha già 3 punti in Champions, è una squadra insidiosa e aggressiva, dobbiamo essere pronti perché ci aspetta una partita insidiosa"
Gestione delle energie e del turnover
"Non si parla di turnover, noi abbiamo 22 titolari, tutti meritano di giocare dall'inizio e di avere la possibilità di essere coinvolti nel nostro cammino e progetto"
Sguardo alla classifica: fare i punti ora è fondamentale
"Pensiamo sempre partita per partita con l'obiettivo di vincere e di essere dominanti, di essere la miglior versione di noi stessi. Vogliamo dare continuità a questo nostro cammino in Champions, vogliamo fare la terza vittoria consapevoli del fatto che non sarà una passeggiata, in Europa le partite non sono mai banali"
