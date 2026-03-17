Ex arbitro Minelli: “Su Frattesi Errore ingiustificabile. E Manganiello ha fatto gesto grave”

"L'episodio di Dumfries in Inter-Atalanta è quello che mi preoccupa di meno ed è giusto che sia stata lasciata la decisione di campo. Sembra esserci una mano appoggiata e poco di più. La cosa grave è l'arbitro che ha diverse partite alle spalle di Serie A che sembra voler fischiare e poi tornando indietro, mostrando insicurezza".