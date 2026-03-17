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Ex arbitro Minelli: “Su Frattesi Errore ingiustificabile. E Manganiello ha fatto gesto grave”

Ex arbitro Minelli: “Su Frattesi Errore ingiustificabile. E Manganiello ha fatto gesto grave” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex arbitro Daniele Minelli ha commentato le controverse decisioni di Manganiello nel finale di Inter-Atalanta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex arbitro Daniele Minelli ha commentato le controverse decisioni di Manganiello nel finale di Inter-Atalanta:

Frattesi Scalvini

"L'episodio di Dumfries in Inter-Atalanta è quello che mi preoccupa di meno ed è giusto che sia stata lasciata la decisione di campo. Sembra esserci una mano appoggiata e poco di più. La cosa grave è l'arbitro che ha diverse partite alle spalle di Serie A che sembra voler fischiare e poi tornando indietro, mostrando insicurezza".

Ex arbitro Minelli: “Su Frattesi Errore ingiustificabile. E Manganiello ha fatto gesto grave”- immagine 3
Getty Images

"Frattesi? Non ho nessun tipo di giustificazione, è un episodio su cui è sempre stato deciso per dare rigore. Era facile da assegnare, non capisco. Il giocatore dell'Inter arriva prima e subisce il calcio. E' un rigore evidente, non capisco il non intervento del VAR".

(Fonte: TMW Radio)

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