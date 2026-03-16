Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la larga vittoria contro la Cremonese nello scontro diretto, Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina prossimo avversario dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni:
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Fiorentina, Vanoli: “Non parlo di svolta definitiva, restiamo coi piedi per terra. Ora…”
"Parisi si merita il gol, è da tanto che stava facendo bene. Vittoria importante contro una diretta concorrente. Si poteva fare molto meglio nella gestione del vantaggio, abbiamo troppa frenesia e devi saper gestire. Siamo cresciuti, c'è voluto del tempo e abbiamo tanti margini di miglioramento. La cosa più difficile era ricostruire unità d'intenti per questo nuovo obiettivo e oggi i ragazzi hanno fatto un ulteriore step. Firenze si merita di più, ma dobbiamo centrare questo risultato per noi importante. Adesso abbiamo la Conference, ci aspetta una partita difficilissima".
"Non voglio più parlare di svolta definitiva, era una partita importantissima e uno scontro diretto. nel girone di ritorno li stiamo affrontando in maniera diversa rispetto all'andata. Dobbiamo stare coi piedi per terra, la Conference ci porta via tante partire e dobbiamo fare bene in tutte e due le competizioni".
(Fonte: DAZN)
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