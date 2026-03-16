"Parisi si merita il gol, è da tanto che stava facendo bene. Vittoria importante contro una diretta concorrente. Si poteva fare molto meglio nella gestione del vantaggio, abbiamo troppa frenesia e devi saper gestire. Siamo cresciuti, c'è voluto del tempo e abbiamo tanti margini di miglioramento. La cosa più difficile era ricostruire unità d'intenti per questo nuovo obiettivo e oggi i ragazzi hanno fatto un ulteriore step. Firenze si merita di più, ma dobbiamo centrare questo risultato per noi importante. Adesso abbiamo la Conference, ci aspetta una partita difficilissima".