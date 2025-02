«Nel momento più difficili metto l'attaccante e vinco? È stata una scelta che può succedere. Noi proviamo sempre ad essere offensivi, siamo forti quando recuperiamo palla e facciamo transizione. Nel secondo tempo sentivo che eravamo in un momento della partita in cui l'entusiasmo di tifosi e squadra era forte e ho messo in campo un po' di energie per vincere la partita. Perché no, l'obiettivo è sempre questo».Cesc Fabregas ha parlato così alla fine della gara vinta contro il Napoli per due a uno. Ai microfoni di DAZN, il tecnico della squadra comense ha aggiunto anche: